بعد موافقة “المالية”.. تعرف على الراتب الشهري للمعلمين بـ”الحصة”

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قالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم فتح الباب للتدريس بالحصة في جميع المحافظات، من أجل سد عجز المعلمين في المدارس، جاء ذلك عقب موافقة وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن التعاقد يشمل ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 20 جنيهًا، على أن يتم الصرف خصمًا على بند (3/4) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحساب الأنشطة التعليمية، كما أضافت الوزارة الحد الأقصى لنصاب المعلم من الحصص أسبوعيًا، بأنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.

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وينشر التقرير التالي الراتب المقرر الذي يتقاضاها المعلم المساعد “معلم بالحصة” شهريًا عند الالتحاق للعمل بالمدارس:

– المعلم الذي يؤدي 24 حصة أسبوعيًا بواقع 4 حصص يوميًا، يصبح راتبه 24 حصة مضروب في 20 جنيهًا قيمة الحصة الواحدة، ليصبح المبلغ الذي يتقاضاه أسبوعيًا 480 جنيهًا، ويصل إلى 1920 جنيه شهريًا.

– المعلم الذي يؤدي 18 حصة أسبوعيًا بواقع 3 حصص يوميًا، سيصبح راتبه 18 حصة مضروب في 20 جنيهًا قيمة الحصة الواحدة، ليصبح المبلغ الذي يتقاضاه أسبوعيًا 360 جنيهًا، ويصل إلى 1440 جنيه شهريًا.

– المعلم الذي يؤدي 12 حصة أسبوعيًا بواقع حصتان يوميًا، سيصبح راتبه 12 حصة مضروب في 20 جنيهًا قيمة الحصة الواحدة، يصبح المبلغ الذي يتقاضاه أسبوعيًا 240 جنيهًا، يصل إلى 960 جنيهًا شهريًا. ​