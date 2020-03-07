“ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس غدا

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أعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن يشهد طقس اليوم أجواء باردة في الساعات المتأخرة من الليل، مشيرًا إلى أنه بداية من غدا سوف ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وسط حالة من التقلبات الجوية، مضيفا أن درجات الحرارة سوف ترتفع خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة غدًا الأحد 26 – 14، والسواحل الشمالية 20- 12، والصعيد 27- 13، بينما يوم الاثنين وهو ذروة ارتفاع الحرارة ستسجل على القاهرة 29- 14، والسواحل الشمالية 23 – 13، وشمال الصعيد 28 – 12، وجنوب الصعيد 33- 15.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتواجد شبورة مائية كثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، إلى جانب نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، موضحًا استمرار نسمات البرودة خلال فترات الليل، مضيفًا أن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض مرة أخرى مع تقلبات جوية ملحوظة خلال الفترة المقبلة نتيجة للتغير المفاجئ في الكتل الهوائية الغربية الجنوبية القادمة من جنوب أوروبا.

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