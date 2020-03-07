وزير الأوقاف يكشف حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تحذيرات من مخاطر الشائعات التي تروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إلغاء صلاة الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه لا داع لاتخاذ أي إجراءات تتعلق بصلاة الجمعة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في مؤتمر كلية أصول الدين، اليوم، في مركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان “بناء الإنسان في التصور الإسلامي.. بين الواقع والمأمول”، أن بعض المواقع الإخبارية استغلت تصريحاته بشأن جواز إلغاء صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات بشأن عدم إقامة صلاة الجمعة عند انتشار الأوبئة، التي تشكل تهديداً حقيقياً على الإنسان.

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وأضاف أنه حال انتشر أي وباء يشكل خطرا على البشرية فبلا تردد نقول إن حماية الأنفس من المقاصد الكلية يمكن عدم إقامة صلاة الجمعة، لكن قلنا بوضوح لا نأخذ صلاة الجمعة دون باقي التجمعات، وعندما ترى الدولة خطراً من التجمعات فإنها تحظرها بما فيها الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم والمؤتمرات، والجمعة واحدة من تلك التجمعات، وقلنا إن الرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز.