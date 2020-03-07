الجهات الأمنية في الكويت تُسيطر على فوضى المصريين أمام مركز طبي للكشف عن فيروس كورونا

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الجهات الأمنية في دولة الكويت قد نجحت في السيطرة على حالة من الفوضى تسبب فيها بعض المقيمين المصريين، وذلك أثناء تواجدهم أمام إحدى المراكز الطبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وأكدت صحيفة “القبس” الكويتية أن العديد من المصريين المقيمين في دولة الكويت قد توجهوا إلى مركز صبحان الطبي، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المنتشر بقوة في كافة أنحاء العالم على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن الزحام الشديد أمام المركز الطبي لم يتمكن العاملين بالمركز من السيطرة عليه تماماً، مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى بسبب رغبة الجميع في إجراء الفحص الطبي في أسرع وقت ممكن خوفاً من إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وشددت الصحيفة على أن المسؤولين عن المركز الطبي قاموا باستدعاء الجهات الأمنية على الفور من أجل احتواء الوضع سريعاً، إضافة إلى محاولة تنظيم ذلك العديد الكبير من المصريين حتى يتمكن الجميع من إجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.

وأضافت أيضاً أن المسؤولين عن مركز صبحان الطبي كانوا يخشون في المقام الأول إصابة كل ذلك العدد بفيروس كورونا في حالة أحدهم يحمل المرض بداخله دون أن تظهر عليه الأعراض، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وسط التجمعات بسرعة لا مثيل لها على الإطلاق.

يُذكر أن وزارة الخارجية في دولة الكويت كانت قد طالبت جميع رعاياها المقيمين في مصر في الوقت الحالي بضرورة التوجه بأقصى سرعة ممكنة إلى مقر السفارة في العاصمة المصرية القاهرة للعودة إلى وطنهم.

إقرأ أيضاً: الأهلي يتأهل رسمياً إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله إياباً مع صن داونز