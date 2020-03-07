مستشفى النجيلة بمطروح تستقبل مواطناً فرنسياً بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا

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أوضح مصدر مقرب من وزارة الصحة والسكان أن مستشفى النجيلة التابعة لمحافظة مرسى مطروح قد شهدت اليوم السبت استقبال أحد المواطنين الفرنسيين المقيمين في مصر، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا القاتل.

وأكد المصدر أن المواطن الفرنسي تم نقله على الفور إلى المكان المخصص في مستشفى النجيلة من أجل استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم إجراء له الفحوصات الطبية اللازمة من أجل معرفة إذا كان مصاباً بالفعل أم يُعاني من مجرد نزلة برد.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك المواطن الفرنسي لا تزال نتائج فحوصاته لم تظهر بعد بعكس الحالات التي تم الكشف عنها يوم أمس الجمعة التي كانت على متن إحدى البواخر النيلية السياحية، على أن يتم الكشف عن نتيجة الفحوصات في الساعات القليلة القادمة.

وشدد المصدر على أن المواطن الفرنسي قد تم وضعه في الغرفة المعزولة بعيداً عن الجميع لحين الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكداً في الوقت ذاته أن مستشفى النجيلة لم تستقبل الحالات التي كانت متواجدة عن متن الباخرة النيلية السياحية بعكس ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أكدت بصفة رسمية يوم أمس الجمعة عن اكتشاف 12 حالة لمواطن أجنبي مُصاب بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجدهم على متن باخرة سياحية قادمة من محافظة أسوان تجاه محافظة الأقصر.

وقامت منظمة الصحة العالمية بدورها بإصدار بيان رسمي أوضحت فيه كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الحالات بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، علماً بأن مصر لم يتعرض مواطنيها إلى فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

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