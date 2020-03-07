تعرف على عناوين جميع مستشفيات العزل في حالة الإصابة بفيروس كورونا

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حرصت وزارة الصحة والسكان على الكشف عن العناوين الخاصة بجميع مستشفيات العزل المتواجدة في المحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في حالة اكتشاف أي مواطن مصري إصابته بفيروس كورونا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال عناوين جميع مستشفيات العزل في حالة الإصابة بفيروس كورونا، علماً بأن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت جميع المواطنين في وقت سابق بضرورة التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى في حالة الشعور بأعراض ذلك الفيروس القاتل.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن وزارة الصحة والسكان طالبت أيضاً بسرعة الإبلاغ عن أي مواطن تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، حتى يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف معقمة بالكامل إلى الحجر الصحي المتواجد في المستشفيات.

وإليكم الآن عناوين جميع مستشفيات العزل في حالة الإصابة بفيروس كورونا في كافة أنحاء الجمهورية:

وقامت الوزارة بتجهيز 26 مستشفى في كافة المحافظات بأحدث الأجهزة القادرة على احتواء فيروس كورونا، إضافة إلى مساعدة المرضى على الشفاء من ذلك الفيروس القاتل إن أمكن ذلك مع العلم بأن فترة بقاء أي شخص مصاب بذلك الفيروس في منطقة الحجر الصحي يجب أن تستمر لمدة 14 يوماً أو ربما ضعف هذه المدة.

وشددت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق أن نتيجة الفحوصات الطبية التي يتم إجرائها لأي مريض مصاب بفيروس كورونا تظهر في مدة أقصاها 4 أيام فقط لا غير، كما أكدت أيضاً على أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها تُعتبر حديثة ولا يوجد بها احتمالية وقوع أي أخطاء على الإطلاق.

ولم يتم الكشف عن إصابة أي مواطن مصري حتى الآن بفيروس كورونا باستثناء 12 حالة من العاملين على متن باخرة نيلية سياحية يوم أمس الجمعة.

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