وزارة الهجرة تنجح في إيصال خدمات البنوك المصرية للعاملين في دول الخليج

نجحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في إيصال خدمات البنوك المصرية إلى كافة المصريين العاملين في دول الخليج، من أجل التسهيل عليهم لفتح حسابات بنكية خاصة بهم في دول الخليج بعيداً عن تدخل القنصليات المصرية.
وجاء ذلك على هامش اجتماع مساعد وزيرة الهجرة مع ممثلي الوزارات المشاركة في التنسيق للمؤتمر الثاني الخاص بالكيانات المصرية المتواجدة في الخارج، حيث تم مناقشة الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها إلى المصريين العاملين في الخارج وتحديداً في دول الخليج.
ورأى جميع الحاضرين في الاجتماع أن البنوك الوطنية من الممكن أن تقوم بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع بعض البنوك في دول الخليج، حتى تسمح الأخير بتواجد مندوبين من البنوك المصرية في الخليج من أجل التعامل مع المصريين العاملين هناك وحل مشاكلهم.
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