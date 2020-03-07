تعرف على كيفية تعديل بيانات المشتركين في مرفق الكهرباء

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حرصت وزارة الكهرباء على توضيح كافة الخطوات اللازمة للمواطنين، وذلك بخصوص تعديل بيانات المشتركين في مرفق الكهرباء في حالة تواجد خطأ ما بفواتير الكهرباء مثل اسم المشترك أو عنوانه على سبيل المثال.

ويحتاج بعض المشتركون في مرفق الكهرباء إلى استخدام فواتير الكهرباء من أجل إثبات محل الإقامة خلال التقديم على وظائف أو طلب سحب قرض من إحدى البنوك أو ربما عند السفر إلى الخارج.

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ويجد المشتركون أثناء هذه العملية بعض الأخطاء في الفواتير الخاصة بهم مثل الاسم أو حتى العنوان، وبالتالي يجب على المشترك أن يتوجه وقتها على الفور إلى وزارة الكهرباء من أجل تصحيح هذه الأخطاء.

وإليكم الآن أولاً المستندات المطلوبة لكي يتم تقديمها في وزارة الكهرباء في المقام الأول:

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشترك أو العميل.

أحدث فاتورة كهرباء حصل عليها المشترك أو العميل من مُحصل شركة الكهرباء.

طلب خاص من أجل تعديل بيانات المشترك ويتم الحصول عليه من داخل شركة الكهرباء التابع لها العميل.

والآن سوف نستعرض لكم الإجراءات التي يتم العمل بها في وزارة الكهرباء بعد تقديم هذه المستندات:

يقوم العميل أو المشترك بملء طلب تعديل البيانات بعد استلامه من شركة الكهرباء.

يقوم بعدها بتقديم ذلك الطلب إلى شركة الكهرباء التابع لها.

يتم تعديل الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات في ظرف نصف ساعة فقط لا غير.

يُذكر أن شركات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء تتواجد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مما يجعل الأمور سهلة تماماً على كافة المواطنين دون تكبد عناء السفر على سبيل المثال لمسافات بعيدة من أجل تعديل هذه البيانات الخاصة بكل مشترك في مرفق الكهرباء.

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