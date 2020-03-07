وزيرة الصحة تؤكد رسمياً اكتشاف 34 حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان بصفة رسمية عن اكتشاف 34 حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا في مصر، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر صحفي بجانب رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وزير السياحة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال ذلك المؤتمر أن العديد من الدول الأجنبية قد أخطرت الوزارة باكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بعد عودتها مباشرة من مصر أثناء اليوم الأخير من رحلة الحضانة للمخالطين.

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وأشارت أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حالة اكتشاف أي حالة سواء مصابة أو حتى مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مصر.

يُذكر أن مستشفى النجيلة التابعة لمحافظة مرسى مطروح قد شهدت اليوم السبت استقبال مواطن فرنسي مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وفي السياق ذاته شددت وزيرة الصحة والسكان على أن ذلك المواطن لا تزال نتائج الفحوصات الطبية الخاصة به سوف تظهر في غضون الأيام القليلة القادمة.

وبدأ فيروس كورونا يأتي بصورة تدريجية إلى مصر مثلها مثل بقية دول العالم في الأيام الماضية، نظراً إلى سرعة انتشار ذلك الفيروس القاتل في كافة أنحاء العالم باستثناء المناطق الحارة بدون أدنى شك.

ولا تزال التخوفات من استمرار تفشي فيروس كورونا في الفترة القادمة في قارة أوروبا على وجه التحديد أو حتى في قارة آسيا، حيث من المتوقع أن يصل الفيروس إلى مرحلة الذروة في تلك الفترة وتحديداً في شهر أبريل القادم، على أن يبدأ في الاختفاء بشكل تدريجي مع حلول فصل الصيف في ظل عدم قدرته على البقاء حياً في درجات الحرارة العالية مثله مثل أي فيروس آخر.

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