بعد شرط السعودية.. إزدحام شديد بمعامل الصحة للحصول على تحليل pcr لفيروس كورونا

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شهد مبنى المعامل المركزي التابع لوزارة الصحة والسكان القائم في منطقة وسط البلد حاجة من الزحام الشديد بعد تجمع العديد من المواطنين المصريين أغلبهم من الراغبين للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على تحليل pcr يفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

شرط السعودية لدخول المسافرين

اشترطت المملكة العربية السعودية حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـ pcr لفيروس كورونا المستجد، يتم إجراء هذا التحليل قبل السفر إلى أراضي المملكة بمدة 24 ساعة الذي يعد شرطاً لدخول أراضيها في ظل التدابير الوقائية التي انتهجتها المملكة خلال الوقت الراهن بعد انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم.

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يأتي هذا خلال الوقت الذي أكدت رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان الدكتور نانسي الجندي، بدء استخراج شهادات تحليل الـ pcr الخاصة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وذلك من مقر الإدارة بوزارة الصحة والسكان.

وكما أوضحت الدكتورة نانسي الجندي خلال تصريحات صحفية لها، أن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء تحليل pcr بتكلفة 1000 جنيهاً مصرياً تلك الرسوم بالنسبة للمواطنين المصريين، وقيمة 70 دولار لغير المصريين.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها فترة سفرة بـ 24 ساعة كما اشترطت المملكة العربية السعودية، و لإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور الخاص بالشخص الراغب في إجراء تحليل pcr لفيروس كورونا، وتذكرة السفر.

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