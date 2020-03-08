فحص 3 وزراء من فيروس كورونا في مطار الأقصر الدولي

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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم، الحجر الصحي بمطار الأقصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن الوزراء جرى فحصهم فور وصولهم بجهاز “الإنفرارد” المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، وبعدها تابعوا إجراءات الوقائية في المطار، مشيرا إلى أن زايد أكدت أن الدولة وضعت خطة وقائية مشددة في كل المنافذ.

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وأوضحت أن الخطة تبدأ من الطائرة بتوزيع كارت المراقبة الصحية على المسافرين، وثم الفحص وقياس درجة الحرارة، وعند اكتشاف أي مسافر يعاني من ارتفاع في الحرارة يعزل بالحجر الصحي.

وشددت وزيرة الصحة على وجود تنسيق كامل مع وزارتي السياحة والطيران المدني لتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.