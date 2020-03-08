الحكومة تنفي أنباء إعلان الطوارئ في 3 محافظات لتفشي كورونا

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة بشأن إعلان الطوارئ في الأقصر وأسوان والفيوم، لتفشي فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي، في بيان اليوم، إنه تواصل مع وزارة الصحة التي أكدت أن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أن الوضع الصحي آمن ومستقر.

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وأكدت وزارة الصحة والمحافظات تشديد كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من تعقيم وكشفٍ طبي، واستمرار تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.

وناشدت وزارة الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.