جهاز مدينة العبور يُعلن قطع المياه عن المدينة بأكملها 11 ساعة الجمعة القادمة

أعلن جهاز مدينة العبور التابع لمحافظة القليوبية في بيان رسمي اليوم الأحد عن انقطاع المياه عن المدينة بأكملها يوم الجمعة المقبل الموافق 13 مارس 2020، وذلك لمدة 11 ساعة كاملة بداية من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الذي يليه مباشرة.
وأكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور من خلال ذلك البيان أن السبب الرئيسي وراء قطع المياه عن المدينة طيلة 11 ساعة، يرجع إلى تغيير المحبس الخاص بخط الطرد الرئيسي المتواجد في مأخذ محطة العبور.
وأشار أيضاً إلى أن جهاز مدينة العبور سوف يعمل على توفير أكثر من سيارة بها مياه صالحة للشرب للمواطنين وخاصة في المناطق التي سوف تتأثر بشدة إثر ذلك الانقطاع، مُطالباً في الوقت ذاته المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن من أجل الحصول على المياه من السيارات التابعة لجهاز المدينة.
وشدد أحمد عمران على أن جميع المستشفيات إضافة إلى المخابز في مدينة العبور يجب عليها أن توفر حاجاتها من المياه طوال فترة انقطاع المياه، مؤكداً أن استخدام المياه في تلك الفترة لن يكون صحياً بالنسبة لهم في ظل كونها مليئة بالكلور في ذلك الوقت.
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