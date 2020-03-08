مجلس الوزراء يُتيح آليات جديدة لإجراء تحاليل فيروس كورونا للعاملين في الخارج

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الأحد أن رئيس مجلس الوزراء قد اتفق يوم أمس السبت مع وزيرة الصحة والسكان على توفير آليات جديدة، من أجل تسهيل عملية إجراء تحاليل فيروس كورونا لكافة المصريين العاملين في الخارج في ظل مطالبة بعض الدولة نتائج التحليل لاستمرار العامل في وظيفته.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أن المجلس قد تلقى العديد من الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب حالة الفوضى والتكدس الشديد التي شهدتها كافة المعامل والمراكز الطبية التي يمكن إجراء فيها تحليل فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من إجراء تحليل فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يجعلهم بالتالي عاجزين عن السفر إلى الدول التي يعملون بها بسبب اشتراط هذه الدول الحصول على نتيجة التحليل من مراكز طبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن النظام الجديد الذي سوف يتم تطبيقه لكي يضمن إتاحة الفرص للجميع من أجل إجراء تحليل فيروس كورونا، سوف يبدأ انطلاقاً من يوم الأربعاء القادم حتى يستطيع كل مواطن يعمل في الخارج أن يُجري التحليل بنجاح ويتمكن من السفر مرة أخرى ومواصلة عمله دون أي عائق على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن المواطنين الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا يجب عليهم الابتعاد عن التكدس والفوضى، من خلال محاولة تنظيم صفوفهم حتى يتمكن الجميع من إجراء التحليل بنجاح دون مشاكل، علماً بأن بعض الدول العربية على وجه الخصوص قد اشترطت وجود ذلك التحليل من طرف المصريين مثل الكويت وقطر إضافة إلى السعودية.

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