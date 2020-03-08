مبيعات السيارات التركية تنجح في تصدر قائمة الأكثر مبيعاً في يناير 2020

Advertisements

نجحت مبيعات السيارات التركية في تصدر قائمة الأكثر مبيعاً في سوق السيارات خلال شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020، وذلك بناءً على البيانات التي كشف عنها مجلس المعلومات التابع لسوق السيارات.

وأكدت هذه البيانات أن جميع السيارات المستوردة من دولة تركيا قد ارتفعت نسبة المبيعات الخاصة بها إلى 10% عما كان عليه الوضع في نفس الوقت من العام الماضي 2019.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن السيارات التركية تمكنت من الاستحواذ على 72% من نسبة المبيعات في سوق السيارات خلال شهر يناير الماضي، أن عدد السيارات التي تم بيعها قد وصل إلى 6199 سيارة على وجه التحديد من أصل 8747 سيارة تم بيعها في الشهر ذاته من كافة الأنواع.

وشددت البيانات الخاصة بمجلس المعلومات على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة مبيعات السيارات التركية في هذه الفترة يرجع إلى إعفائها بالكامل من الجمارك، مما جعل العديد من المواطنين يتجهون إلى شراء هذه السيارات بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة.

وإليكم الآن أسعار السيارات التركية العشرة التي نجحت في تصدر قائمة الأكثر مبيعاً خلال شهر يناير الماضي في سوق السيارات:

سيارة تويوتا كورولا، يبدأ سعر هذه السيارة موديل 2020 من 290 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه.

سيارة فيات تيبو، يبدأ سعر هذه السيارة من 190 ألف جنيه إلى 285 ألف جنيه.

سيارة رينو لوجان، يبدأ سعر هذه السيارة من 165 ألف جنيه إلى 199 ألف جنيه.

سيارة هيونداي إلنترا HD، يبدأ سعر هذه السيارة موديل 2020 من 240 ألف جنيه إلى 268 ألف جنيه.

سيارة نيسان صني، يبدأ سعر هذه السيارة من 199 ألف جنيه إلى 221 ألف جنيه.

سيارة هيونداي إلنترا AD، يبدأ سعر هذه السيارة من 230 ألف جنيه إلى 433 ألف جنيه.

سيارة بي واي دي F3، يصل سعر هذه السيارة إلى 168 ألف جنيه.

سيارة هيونداي توسان، يبدأ سعر هذه السيارة من 400 ألف جنيه إلى 506 ألف جنيه.

سيارة شيري أريزو 5، يبدأ سعر هذه السيارة من 169 ألف جنيه إلى 203 ألف جنيه.

سيارة كيا سبورتاج، يبدأ سعر هذه السيارة من 395 ألف جنيه إلى 520 ألف جنيه.

إقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُتيح آليات جديدة لإجراء تحاليل فيروس كورونا للعاملين في الخارج