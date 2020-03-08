الأرصاد تُحذر من طقس غداً الإثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرمال والأتربة

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حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على تحذير المواطنين في كل مكان بسبب حالة الطقس السيئة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد يوم غداً الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح على كافة المناطق طوال فترة النهار من يوم غداً الإثنين، على أن يكون مائلاً إلى البرودة طوال فترة الليل مع نشاط حركة الرياح التي ستكون محملة بالرمال والأتربة.

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وأشارت أيضاً إلى أن حركة الملاحة البحرية سوف تكون مضطربة نوعاً ما، وذلك سواء في البحر الأحمر أو حتى في البحر الأبيض المتوسط مع احتمالية وصول ارتفاع الأمواج إلى مترين أو مترين ونصف تقريباً.

وإليكم الآن بيان توضيحي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على كافة أنحاء الجمهورية يوم غداً الإثنين 9 مارس 2020:

القاهرة الكبرى، 16 / 30.

طنطا، 15 / 29.

شبين الكوم، 15 / 30.

الإسكندرية، 14 / 27.

دمنهور، 14 / 28.

مرسى مطروح، 12 / 18.

بلطيم، 13 / 27.

سيوة، 11 / 21.

السلوم، 11 / 18.

دمياط، 14 / 28.

بورسعيد، 15 / 29.

الإسماعيلية، 15 / 31.

الزقازيق، 15 / 29.

العريش، 13 / 28.

السويس، 14 / 30.

رأس سدر، 16 / 30.

رفح، 12 / 27.

نويبع، 19 / 28.

نخل، 9 / 29.

سانت كاترين، 7 / 24.

طابا، 14 / 27.

شرم الشيخ، 20 / 29.

الطور، 16 / 28.

مرسى علم، 17 / 30.

الغردقة، 18 / 29.

بني سويف، 13 / 31.

الفيوم، 12 / 31.

أسيوط، 13 / 31.

المنيا، 13 / 32.

قنا، 14 / 31.

سوهاج، 15 / 31.

أسوان، 15 / 33.

الأقصر، 14 / 32.

الوادي الجديد، 12 / 29.

أبو سمبل، 15 / 32.

أبو رماد، 19 / 29.

شلاتين، 19 / 30.

حلايب، 20 / 28.

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