وزارة الصحة تُعلن رسمياً وفاة سائح ألماني مسن في مصر بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن أول حالة وفاة في مصر بسبب فيروس كورونا، والتي قضت على حياة مواطن ألماني مسن من كبار السن أثناء تواجده في محافظة الغردقة قادماً من محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن السائح الألماني يبلغ عمره 60 عاماً، حيث ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا لحظة وصوله إلى محافظة الغردقة من خلال ارتفاع درجة حرارة بشكل كبير.

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وأشار أيضاً إلى أن السائح الألماني قد توجه مباشرة إلى المستشفى العام في محافظة الغردقة من أجل تلقي العلاج المناسب وذلك تحديداً في يوم الجمعة الماضي، ومن ثم تم نقله إلى غرفة العناية المركزة بسبب معاناته من ضيق في التنفس إضافة إلى التهاب رئوي حاد.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن الأطباء قاموا بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للسائح الألماني، ثم أكدت نتائج الفحوصات أن السائح يُعاني من الإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.

وأضاف أيضاً أن السائح الألماني رفض أن يتم نقله إلى مستشفى العزل أي تحديداً منطقة الحجر الصحي في محافظة الغردقة، وبالتالي حدثت عدة إضطرابات له مع مرور الساعات ثم لفظ آخر أنفاسه اليوم الأحد قبل الوفاة.

وأوضح خالد مجاهد أن مسؤولي وزارة الصحة والسكان قاموا بتطهير المستشفى العام في محافظة الغردقة بالكامل في الساعات الماضية، وذلك بناءً على الإجراءات الوقائية التي طالبت منظمة الصحة العالمية بتطبيقها بعد اكتشاف فيروس كورونا في أي مكان.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن وزارة الصحة والسكان قد تواصلت على الفور مع وزارة الصحة الألمانية من أجل الحصول على المعلومات الكافية عن ذلك السائح الألماني، وخاصة وأنه لم يستقر في مصر سوى لمدة 7 أيام فقط لا غير.

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