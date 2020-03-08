إجراءات مشددة في المدينة الجامعية بالوادي الجديد بعد تعرض 14 طالبة إلى الاختناق

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شهدت المدينة الجامعية في محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد إصابة 14 طالبة بالاختناق على إثر حريق محدود في إحدى غرف المدينة، بعدما نسيت إحدى الطالبات إناء الزيت على النار مما أدى بدوره إلى حدوث حريق محدود في المكان.

وأكد مصدر أمني من داخل المدينة الجامعية أن بعض الطالبات حاولن السيطرة على الحريق بسرعة، من خلال استعمال أسطوانات إطفاء الحريق إلا أن ذلك قد تسبب في اختناق 14 طالبة بالاختناق على الفور.

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وأشار أيضاً إلى أن حوالي 10 سيارات تابعة للحماية المدنية سواء سيارات إسعاف أو حتى سيارات إطفاء قد سارعت إلى المدينة الجامعية، وتم السيطرة على الحريق بنجاح دون أن يزداد كما تم نقل جميع الطالبات المصابات إلى مستشفى الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

على صعيد متصل، أوضح اللواء أشرف مصطفى السكرتير العام لمحافظة الوادي الجديد أن جميع الطالبات المصابات قد أصبحن في حالة جيدة بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة لهن، كما غادرت الطالبات جميعاً مستشفى الخارجة دون معاناة أي طالبة من آثار الاختناق.

ومن جانبه، طالب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة وجود إجراءات مشددة في المدينة الجامعية فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب، وذلك من أجل تفادي وقوع أي حادث آخر مشابه لذلك الحادث أو ربما قد يكون أخطر منه في المرة القادمة.

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