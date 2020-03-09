“الصحة” تعلن تفاصيل اكتشاف 7 إصابات جديدة كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى نحو 55 حالة، مشيرة إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر كانت لشخص أجنبي حاملًا للفيروس، وغادر الحجر الصحي بعد قضائه 14 يومًا داخل مستشفى العزل المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وقالت الوزارة إن الحالة الثانية لشخص أجنبي، وأعلنت عنها الوزارة في الأول من مارس الحالي، موضحة أن الحالة مستقرة وفي تحسن مستمر.

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ونوهت باستمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمل الحالة المصابة والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم 2564 شخصًا كإجراء احترازي.

وأشارت الوزارة، في بيان منها، إلى أن الحالة الثالثة اكتشفت، الخميس الماضي، لمصري يبلغ 44 عامًا، كان عائدا من صربيا مرورًا بفرنسا “ترانزيت”، وجرى تحويله إلى المستشفى المخصص للعزل.

وأكدت عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه.