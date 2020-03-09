وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لأمير الكويت

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سلم سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، رسالة إلى صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال المُستشار أحمد حافظ المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى أمير دولة الكويت، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت الخاص بالتضامن مع مصر في قضية سد النهضة، خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية.

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وأكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن أمير الكويت أكد وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون مصالحها ويحفظ حقوقها وأمنها المائي.

ونقل أمير الكويت تحياته إلى الرئيس السيسي، مُثمنًا التنسيق والتشاور بين البلدين على جميع المستويات، بما يعكس أواصر العلاقات بين البلدين.