“مصر للطيران” تعلق رحلاتها إلى السعودية

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أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها إلى السعودية، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، بناءً على قرار الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية بوقف الرحلات من وإلى عدة دول ومن بينها مصر.

وطالبت الشىكة جميع الركاب، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب للشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني

www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط أرضي على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل.

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كانت الشركة قررت، في وقت سابق، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقًا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير، نظرًا للظروف الراهنة.