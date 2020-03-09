رغم انتشار كورونا.. ميناء الإسكندرية يستقبل 340 سائحا

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استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم، 340 سائحًا أجنبيًا، إضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 380 فردا، على متن السفينة السياحية “سيليسيال كريستال”.

واستقبل السفينة رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، ومدير الإدارة العامة لشرطة الميناء اللواء عزت عبدالقادر، وأعلنت حالة الاستعداد القصوى والطوارئ؛ لمنع دخول فيروس “كورونا” إلى البلاد.

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وخضع ركاب وطاقم السفينة لفحص دقيق، بجهاز قياس الحرارة عن بعد بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها محطة الركاب البحرية.