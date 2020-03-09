وزارة التنمية تُعلن إتاحة قروض للشباب والمرأة المعيلة بقيمة 50 ألف جنيه

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كشفت وزارة التنمية المحلية عن مفاجأة سارة للغاية للشباب أو شركات الأفراد البسيطة أو حتى بالنسبة إلى الأفراد المعيلة، وذلك من خلال إتاحة فرصة الحصول على قروض عبر صندوق التنمية المحلية بفائدة تصل نسبتها إلى 6%.

وأكد وزير التنمية المحلية أن قيمة القرض الواحد سوف تصل إلى 50 ألف جنيه، على أن يتم ضخ حوالي 23 مليون جنيه إضافية في صندوق التنمية المحلية بعدما أصبح فارغاً من الأموال خلال الفترة الحالية من العام المالي.

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وأشار أيضاً إلى أن القرض يجب ألا يتم به شراء العقارات أو الأراضي، وإنما سوف يمنح فقط من أجل المشاريع الصغيرة وشراء المعدات والأجهزة الخاصة بهذه المشاريع.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن صندوق التنمية المحلية سوف يُقدم للمواطنين فرصة دراسة جدوى كافة المشروعات بصفة مجانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروعات التي سوف تستفيد من الخامات المحلية سوف يتم الموافقة عليها مباشرة.

وأضاف أيضاً أن أي مواطن سبق له الحصول على قرض في فترة سابقة وكان ملتزماً في سداد قيمة القرض، سوف يتم منحه الفرصة من أجل الحصول على قرض جديد ولكن ليس بفائدة 6% وإنما بفائدة 4% فقط لا غير.

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