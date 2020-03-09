عاجل .. الحكومة تُقرر تعليق جميع الفعاليات الجماهيرية بسبب فيروس كورونا

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أعلن مجلس الوزراء بصفة رسمية اليوم الإثنين عن تعليق كافة الفعاليات الجماهيرية التي تشهد تجمعات كبيرة من طرف المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية لحين إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انتقال المواطنين بين المحافظات بين أعداد كبيرة سوف يتم تعليقه أيضاً خلال الفترة القادمة، على أن تتم عملية التنقل بأعداد محدودة للحد من تفشي فيروس كورونا في مصر بعد وفاة أول حالة مصابة بالفيروس يوم أمس الأحد إثر توفي سائح ألماني في محافظة الغردقة.

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