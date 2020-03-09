وزارة الهجرة تتحرك رسمياً لحل مشاكل المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا

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حرصت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على التحرك بصفة رسمية اليوم الإثنين، من أجل محاولة حل أزمة المصريين العالقين في الخارج بسبب القيود التي تم فرضها على رحلات الطيران في العالم بأكمله بعد انتشار فيروس كورونا.

وقامت وزيرة الهجرة بتشكيل فريق عمل قادر على العمل لمدة 24 ساعة يومياً من أجل استقبال رسائل المواطنين بطريقة إلكترونية وحل مشكلتهم، وذلك سواء المواطنين العالقين في الخارج أو حتى المواطنين الذين لا يستطيعون العودة إلى أعمالهم في الخارج بسبب تعليق رحلات الطيران.

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وإليكم الآن الطريقة لإرسال رسالة إلكترونية إلى وزارة الهجرة لحل مشكلتك:

رسالة عبر البريد الإلكتروني، [email protected]

عبر تطبيق واتساب، من خلال الأرقام التالية 01062437210 / 01069613755.

ومن جانبها، شددت وزيرة الهجرة على أن هذه الإجراءات الإلكترونية سوف تحل جميع مشاكل المواطنين الذين يُعانون من عدم السفر إلى أشغالهم أو حتى العودة إلى وطنهم بسبب فيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصر تحترم قرار أي دولة أوقفت رحلات الطيران معها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع خوفاً من تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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