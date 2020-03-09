الأرصاد الجوية تؤكد تساقط أمطار غزيرة على كافة أنحاء الجمهورية بداية من الخميس

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الإثنين أن حالة الطقس سوف تكون في غاية السوء انطلاقاً من يوم الخميس القادم، وذلك استمراراً لحالة عدم الاستقرار التي تُعاني منها كافة أنحاء الجمهورية منذ يوم أمس السبت.

وأشارت أيضاً في بيان رسمي إلى أن الطقس الحار المصاحب للرمال والأتربة سوف تكون نهايته يوم الأربعاء، على أن تشهد البلاد بداية من يوم الخميس تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على كافة المناطق سواء القاهرة الكبرى أو أي مكان آخر.

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وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن السواحل الشمالية والوجه البحري إضافة إلى مدن خليج السويس وأيضاً شمال سيناء سوف تصل نسبة الأمطار فيها إلى حد السيول، مُطالبة في الوقت ذاته الجهات المعنية باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي الأزمات التي تنتج دائماً عن مثل هذه الأحوال الجوية المتقلبة.

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