وزير التربية والتعليم ينفي أنباء رفع الغياب من المدارس بسبب فيروس كورونا

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نفى وزير التربية والتعليم بشكل قاطع كل الشائعات التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية رفع الغياب من المدارس خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن أن الوزارة لم تقم بإصدار أي قرار رسمي حتى هذه اللحظة متعلق برفع كشوفات الغياب من المدارس.

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وأشار أيضاً إلى أن العملية التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية مستمرة بشكل طبيعي لحين إشعار آخر، وخاصة في ظل عدم انتشار فيروس كورونا بشكل خطير في مصر بعكس حال بعض الدول الأخرى في العالم.

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