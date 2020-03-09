تعرف على وصايا دار الإفتاء المصرية بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم

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حرصت دار الإفتاء المصرية على الكشف عن 4 وصايا في غاية الأهمية للشعب المصري بأكمله وحتى الشعب العربي بصفة عامة، بعدما انتشر فيروس كورونا بقوة في كافة أنحاء العالم مع اختلاف النسبة من بلد إلى آخر.

وإليكم الآن وصايا دار الإفتاء المصرية بعد انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم:

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يجب على المسلم ألا يُصاب بالهلع الشديد أو الخوف من الابتلاء الذي قد يُصيبه، ولكن يجب عليه أن يُحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويُدرك جيداً أن الله سوف يُنقذنا من البلاء. إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء يجب عليه وقتها الصبر والأخذ بأسباب العلاج، على أن يكون صبره سبباً لتكفير الذنوب. يجب أن يُكثر المسلم من الذكر والدعاء أثناء المحن والبلاء، وخاصة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق”. يجب على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية لدى الجهات المعنية.

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