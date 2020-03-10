“فيضان النيل” يحذر من سقوط أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة

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قال مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع أن سقوط أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية والشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، داعيا لتوخي الحذر والحيطة واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تجنب وقوع أضرار إثر سقوط الأمطار الغزيرة.

وأعلن المركز، خرائط التنبؤ بسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72ساعة المقبلة، جاء ذلك خلال بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد فيه أن أمس الاثنين لم يشهد سقوط أي أمطار على الوجه البحري، مشيرا إلى أن اليوم أيضا لن يشهد سقوط أمطار، مؤكدًا أنه من المتوقع هطول الأمطار الخفيفة على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والوادي الجديد غدا الموافق الأربعاء.

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