محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد الكبرى لمواجهة الأمطار

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة من أجل مواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، جاء ذلك بعدما أصدر تعليمات لكافة المسؤولين في المحافظة بالحث على الجاهزية الفورية سيارات الكسح المُخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لأماكن تجمعات المياه حال سقوط أمطار، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار، مشددا على ضرورة المرور على أعمدة الإنارة والتأكد من تغطيتها بالبلاستيك؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، منوهًا بأن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة مُنعقدة على مدار 24 ساعة.

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