بالأسماء.. “الداخلية” تعلن سحب الجنسية المصرية من 62 مواطنا

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أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سحب الجنسية من 62 شخصًا بقرارات أرقام “268، 269، 317 لسنة 2020″، من أجل التجنس بجنسيات أجنبية (دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية).

وأكد وزير الداخلية على نشر القرارات بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



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