مصرع 4 أشخاص إثر حادث انقلاب ملاكي على طريق جهينة سوهاج

Advertisements

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا بشأن مصرع 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة سوهاج.

وتبين من تحريات الرائد محمد جادالله، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة مصرع كل من حسام السيد عباس ٢٣ عامًا، رمضان السيد شعبان ٢٣ عامًا، كريم صلاح جاد السيد ٣٥عامًا، حسين شحاته عبد الصادق ٣٥ عامًا، جميعهم يقيمون بناحية قرية بندار الكرمانية، بسوهاج.

Advertisements

جدير بالذكر أنه جرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثث لمشرحتي مستشفيي سوهاج العام والتعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.