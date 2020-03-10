“الصحة” تعلن شفاء 26 حالة من “كورونا”

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل أثبتت سلبية 26 حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تحول النتائج من إيجابية إلى سلبية، موضحة أن عدد الإصابات كان 59 حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تمامًا ومايزالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن كافة الحالات المصابة أو المشتبه فيها يعلن عنها بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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