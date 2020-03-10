وكيل أوقاف كفر الشيخ يعلن إجراءات جديدة بالمساجد لمنع انتشار “كورونا”

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قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، إنه جاري تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة بجميع مساجد المحافظة من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، على مديري إدارات الأوقاف بالمحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة دورات المياه وأماكن الوضوء وتطهيرها بصفه مستمرة، مشددا على ضرورة فتح جميع المنافذ الهوائية (الشبابيك) خاصة خلال صلاة الجمعة من أجل تهوية المساجد جيدا، إلى جانب تكثيف مديري الإدارات حملات المرور علي جميع المساجد.

وأوضح أنه جاري العمل على التنبيه على جميع أئمه المساجد بالتواجد في مساجدهم خلال ساعات العمل الرسمية وعدم مغادرتها مهما كانت الظروف، لعدم استخدام المساجد في غير ما خصصت له.

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