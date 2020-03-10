“الصحة”: رفعت درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الحميات

Advertisements

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الحميات، مناشدة المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من أي عدوى متعلقة بالأنفلونزا أو بفيروس كورونا، مؤكدة على أنهارفعت استعدادتها في جميع منافذ البلاد جوا وبرا وبحرا، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت أن إجمالى الحالات التى ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، وأكدت شفاء 26 حالة بينهم.

Advertisements