عاجل.. “الوزراء”: تعطيل المدارس الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل الموافق 12 مارس 2020، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع، جاء ذلك بعدما تلقى تقريرًا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، يشير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك القرار جاء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مضيفا أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدًا المواطنين بتوخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

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