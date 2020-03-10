“طب جامعة الزقازيق”: تأجيل جميع الفاعليات في المركز العلمي

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قال الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري في جامعة الزقازيق، إنه إدارة الجامعة قررت تأجيل جميع المؤتمرات والندوات، التي كان مقررًا لها أن تقام بالمركز العلمي بالكلية، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن ذلك القرار جاء بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وكانت تعليمات رئيس مجلس الوزراء، جاءت بتعليق الفعاليات التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، وذلك لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازي التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

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