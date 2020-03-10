إنذار لوزيري التعليم والصحة بسبب “كورونا”

Advertisements

قال عمرو عبد السلام المحامي، إنه تقدم بإنذار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب عدم تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، وتعليق الدراسة بمصر بشأن ظهور كورونا، موضحا أن الفيروس ينتشر بشكل سريع، وكافة الدول في العالم اتخذت إجراءات حازمة لما يشكله ذلك الفيروس من تهديدا لأرواح المواطنين.

وأضاف عبد السلام، أنه تقدم بالإنذار للدكتورة هالة زايد والدكتور طارق شوقي، بعد اكتشاف عشرات الحالات المصابة بالفيروس ما يشكل خطرا على صحة المواطنين، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت تعليمات لجميع الحكومات الدول التي أعلنت عن انتشار هذه الفيروس بها إلي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار هذا الفيروس، ومنع التجمعات كون هذا الفيروس يجد مناخا خصبا للانتشار من خلال الازدحام والتجمعات والاختلاط بين الأشخاص، كم أنه سيتم تحميل الوزيرين المسؤولية القانونية عن سلامة أرواح وحياة الأطفال داخل المدارس وإلا سوف يقوم الطالب بتحريك الدعوي الجنائية ضدهم عن تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر وفقا لنص المادة 96 من القانون 12 لسنة 96 الخاص بقانون الطفل.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية دفعت بالعديد من التوصيات للحكومات بتعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس، وبناءً عليه قد قامت بعض الوزارات والأجهزة التابعة للدولة، بتنفيذ توصيات المنظمة كوزارة الداخلية والنائب العام، بشأن منع الزيارات ومنع استخدام البصمة الإلكترونية، حفاظا علي أرواح موظفيها والمتعاملين بهذه المرافق، وحفاظا علي حياة نزلاء السجون.

Advertisements