“الأرصاد” تكشف أسباب طقس الخميس المقبل “غير المستقر”

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قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المقرر أن تتعرض البلاد لحالة من الطقس غير المستقر خلال الأيام المقبلة بداية من الخميس وحتى السبت المقبل على مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن تلك الموجة تعود لمنخفضين جويين متعمقين الأول: في طبقات الجو العليا والآخر فوق مستوى سطح الأرض.

وأضاف الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الأمطار هي الأقوى هذا العام موضحا أن الأمطار تبدأ مساء الخميس المقبل على القاهرة الكبرى، وتكون شديدة الغزارة ورعدية أحيانا، موضحا أن الموجه تشمل نشاطا ملحوظا لحركة الرياح على مختلف المناطق وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط يصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة يوم الجمعة.

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جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد، ومن المتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.