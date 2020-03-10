وزيرة الصحة تؤكد عدم وجود حاجة لتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا

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حسمت وزيرة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء كل الجدل القائم في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية تعليق الدراسة في كافة أنحاء الجمهورية في المرحلة القادمة خوفاً من انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه لا يوجد أي حاجة تماماً لتعليق الدراسة في المدارس أو حتى في الجامعات، نظراً لأن الوضع في مصر لا يزال لم يصل إلى مرحلة الخطورة من حيث انتشار فيروس كورونا.

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وأشارت أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة محكمة من أجل مواجهة فيروس كورونا مكونة من 3 مراحل، مشددة في الوقت ذاته على أن مصر لا تزال حتى الآن في المرحلة الأولى فقط بعكس العديد من الدول الأخرى التي تفشى فيها ذلك الفيروس القاتل.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تتواصل بصفة دائمة في الفترة الماضية مع وزارة التربية والتعليم، حتى تكون عملية توعية كبيرة الحجم في كافة المدارس على مستوى الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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