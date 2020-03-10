حالة الطقس السيئة تدفع وزارة الري إلى إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية بسبب حالة الطقس السيئة التي سوف تشهدها البلاد انطلاقاً من يوم الخميس القادم وحتى يوم السبت الذي يليه مباشرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أكدت منذ يوم أمس الإثنين أن مصر سوف تشهد تساقط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على كافة المناطق دون أي استثناء على الإطلاق بداية من اليوم الخميس المقبل.

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وبناءً على ذلك، عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً طارئاً اليوم الثلاثاء مع كافة القيادات في الوزارة، من أجل مراجعة آخر الاستعدادات من أجل مواجهة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة على البلاد.

وطالب وزير الموارد المائية والري كافة المسؤولين في مختلف المحافظات بضرورة تشكيل غرف عمليات في الأيام القادمة من أجل متابعة الأضرار التي سوف تكون ناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة والسيول.

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