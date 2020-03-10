الأرصاد تحذر.. أمطار تصل لحد السيول ورياح عاصفة من الخميس وحتى السبت

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، متوقع أن تتعرض لها مصر مع نهاية الأسبوع الجاري، وحذر الخبراء بتوخي الحذر من الموجة السيئة التي ستشهدها البلاد وتشهد رياح عاصفة وأمطار غزيرة.

وينشر “مصر 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس المقبل وحتى السبت 14 مارس 2020 ، وذلك في نقاط مبسطة نوضحها فيما يلى :

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– تتعرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

– أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق.

– تصل الأمطار إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

– تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة.

– تصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

– تـؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

– يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020.

– وفى القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً.

– كما تنشط الرياح فى القاهرة الكبرى خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.

– يصاحب ذلك بالقاهرة الكبرى انخفاض فى درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020.