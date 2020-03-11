“الأرصاد”: موجة الطقس السيء تصل للسيول وتبدأ فجر غدا

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أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تضرب البلاد موجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ من فجر الخميس، مشيرة إلى أن تلك الموجة هي الأقوى هذا العام.

وأوضحت شاكر، في تصريحات صحفية، أن فرص سقوط الأمطار تبدأ فجر الخميس، وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل، مشيره إلى أن أماكن سقوط تلك الأمطار تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى متوسطة، مضيفة أن الأمطار تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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وذكرت أن نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد.