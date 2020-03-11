“فصل الكهرباء وركن السيارة بعيدا”.. إرشادات مواجهة الطقس السيء

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أعلن جهاز القاهرة الجديدة، عدة نصائح للمواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ، المتوقع أن يمتد لـ3 أيام متتالية تبدأ غدا الخميس، مطالبا بتجنب ركن السيارات أعلى بالوعات صرف الأمطار بالطرق الرئيسية والفرعية لضمان عملها بكفاءة وسهولة صيانتها أثناء الأمطار.

ووجه الجهاز، بعدد من النصائح والإرشادات أبرزهم:

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– التأكد من صلاحية وتشغيل الطلمبات الغاطسة ببدرومات العمارات والفيلات.

– ركن السيارات خارج البدرومات في حال استمرار هطول الأمطار لفترات.

– عدم ترك سيارات مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل.

– القيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة.

– حال نزول الأمطار بكثافة قطع الكهرباء لعدم حدوث ماس كهربائي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد.