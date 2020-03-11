جهاز مدينة العبور: قطع المياه بالكامل عن 3 مدن جديدة

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قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التي يتم تغذيتها من رافع رقم 2، المغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق – بدر – العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام – النهضة)، ابتداءً من الـ 10مساء الجمعة المقبل، وحتى الـ12 ظهر السبت الـ14 من مارس الجاري، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأضاف عمران، في بيان عنه، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، وسيتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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