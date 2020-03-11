“التنمية المحلية” تمنح 8 توجيهات للمحافظات بشأن موجة الطقس السيء

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، عدة تعليمات مشددة لمختلف المحافظات خلال التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق البلاد بداية من غدًا وحتى السبت المقبل، وجاءت، على النحو التالي.

حيث وجه اللواء محمود شعراوي غرفة عمليات الوزارة باستمرار المتابعة على مدار الساعة، وفتح خطوط اتصال مستمرة طوال فترة الموجة بين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات الرئيسية في المحافظات المختلفة للتعرف على تطورات الأوضاع أولًا بأول، إلى جانب وجه الوزير المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى؛ تحسبًا للتقلبات المناخية المتوقعة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها، موضحا أنه جاري التنسيق المستمر بين المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية، إلى جانب سرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع، كما أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موجة من التقلبات الشديدة وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مختلف مناطق البلاد بداية من غدِ الخميس وحتى السبت تشمل سقوط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس والقاهرة، تكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، إلى جانب نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل حد العاصفة على بعض المناطق.