مجلس الوزراء: إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص غداً

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أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وكذلك قطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، يوم غد الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، وذلك بالنظر لظروف الطقس السيىء المتوقع غدًا.

كما قرر المجلس استثناء العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

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وسيقوم مجلس الوزراء والمسؤولون المعنيون، بعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.