محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل الاستعداد لـ”عاصفة التنين”

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ من أجل مواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار المتوقع أن تضرب المدينة بداية الغد وحتى السبت المقبل، جاء ذلك وفقا لغرفة عمليات المحافظة المستمرة في الانعقاد بشكل دائم من أجل التعامل مع أي أزمة طارئة واستقبال شكاوى المواطنين.

وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، محذرا من ما أطلق عليه خبراء الطقس “عاصفة التنين” أو “منخفض القرن” كونها عاصفة ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، مع احتمالية تسببها في سيول وأمطار غزيرة في عدة دول عربية بينها مصر، مشيرا إلى أنه ووفقًا لخرائط الطقس في مصر التي نشرها موقع طقس الإسكندرية سوف تصل سرعة الرياح إلى 100 كيلو متر في الساعة، فضلًا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية على الإسكندرية بمعدل 90مم مكعب.

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ووجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، يتضمن 6 تعليمات يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس السيئ الحالية، حفاظًا على حياتهم.

وأهاب بالمواطنين عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء البرق تجنبًا لخطر الصعق، مشددة على عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو متر والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

وناشد المحافظ، قائدي السيارات بعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما واصلت أعمال تطهير شنايش الأمطار، البالغ عددها أكثر من 60 ألف، لتفادي تراكم مياه الأمطار بالشوارع وضمان استمرار السيولة المرورية.

وشدد المحافظ على رؤساء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تطهير وصيانة الشنايش بكافة أحياء المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لموجة الطقس السيئ.