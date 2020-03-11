“الأرصاد”: سقوط الأمطار على القاهرة يتجاوز 45 مم

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أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار والأمطار الغزيرة التي قد تتحول لسيول ستضرب البلاد بدء من غدا ولمدة 3 أيام متتالية على كافة أنحاء اليلاد.

وأضاف شاهين، خلال مؤتمر في مقر مجلس الوزراء، أن الأمطار سوف تسقط على القاهرة خلال الموجة الماضية بقدرة 45 مم لكنها ستتعدى هذه النسبة في المرة الحالية.

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وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “هتوصل حد السيول في محافظات جنوب البلاد والبحر الأحمر وسيناء وسقوط الأمطار بغزارة 3 أيام يحولها لسيول”، موضحًا أن هذه الأجواء طبيعية بالنسبة لهذه الفترة من العام نهاية الشتاء وبداية الربيع.