“المياه” تعلن قطع المياه عن 9 أماكن في القاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقية– قطاع الأمن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – أطلس 3 – مساكن النيل – النهضة بالكامل).

وأضافت الشركة، أن انقطاع الخدمة من الساعة 10 مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت، للقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانه داخل محطة مياه العبور.

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وناشدت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتدبر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.